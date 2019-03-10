Beşiktaş uzatmada kazandı





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Atiker Konyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

Maçın ilk yarısını Adem Ljajic ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda zorlandı. Rakibin skoru 2-2'ye getirmesine engel olamayan Beşiktaş, 74. dakikada oyuna dahil olan Shinji Kagawa'nın 90+3. dakikada kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Ligde 12. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 44'e çıkardı.





- Taraftardan yönetime ve Şenol Güneş'e büyük tepki





Siyah-beyazlı taraftarlar, skorun 2-2'ye gelmesinin ardından büyük tepki gösterip yönetim kurulunu ve teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti.

Siyah-beyazlılar, maç sırasında "Yönetim istifa" ve "Şenol istifa" tezahüratı yaptı. Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş, oyuncuları orta sahaya toplayarak tribünleri alkışladı. Taraftarların tepkisi bu sırada daha da arttı. Güneş, bu tepkilere alkışla ve el sallayarak karşılık verdi ve bu şekilde soyunma odasına gitti.





- Karius da tepkilerden nasibini aldı





Taraftarların tepkisinden bu sezon beklentileri karşılayamayan ve son 4 maçta kalesini gole kapatamayan Alman kaleci Loris Karius da nasibini aldı.

Siyah-beyazlılar, geri paslarda topun Karius'a gelmesi sırasında bu oyuncuyu yuhaladı.

İkinci yarıda savunma oyuncusu Domagoj Vida, Karius'a destek verilmesi yönünde taraftarlara yönelik hareketlerde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların da bu hareketin ardından Karius'u alkışlaması dikkati çekti. Taraftarlar, yenilen ikinci golün ardından tekrar Alman kaleciye protestoda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma ile Gary Medel tartıştı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bırakan Gökhan Gönül, doğrudan soyunma odasına gitti. Gökhan Gönül'ün çıkmasının ardından Jeremain Lens, kalan dakikalarda sağ bek oynadı.





- 4 maçta 8 gol yedi





Beşiktaş'ın savunmadaki kötü performansı sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada kalesinde 8 gol gördü.





- Burak'tan gollere devam





Beşiktaş'ı, 33. dakikada kullandığı serbest atışta şık bir vuruşla tekrar öne geçiren Burak Yılmaz, Vodafone Park'ta gollerini sürdürdü.

Vodafone Park'ta geride kalan Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında ikişer kez fileleri havalandıran Burak Yılmaz, 3 maçta 5 gole ulaştı.





- Adem Ljajic'den beşinci gol





Siyah-beyazlı ekibin Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic, sezonun ikinci yarısındaki iyi oyununu Atiker Konyaspor karşısında da sürdürdü.

Konuk ekip karşısında takımını 14. dakikada 1-0 öne geçiren Ljajic, bu sezon beşinci kez fileleri havalandırdı. Sezonun ilk yarısında 2 gol atan Sırp oyuncu, ikinci yarıda ise 3 gol kaydetti.





- Gol anonsları kadın taraftardan





Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor karşısında bulduğu gollerin anonsunu kadın taraftar yaptı.

Siyah-beyazlı kulüple Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında tribünlere özel bir sürpriz hazırladı.

Vodafone Park'taki karşılaşmada, sosyal medya üzerinden gönderilen videolar arasından seçilen Vodafone KaraKartal Hareketi üyesi Serap Öztürk, takımının gol anonslarını yaptı.





- Atiker Konyaspor'un galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı





Uzatma dakikalarında yediği golle 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor'un galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı.

Ligdeki son galibiyetini 19. haftada Antalyaspor'u 2-0 yenerek alan Atiker Konyaspor, sonraki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puan alabildi.

Bu arada Atiker Konyasporlu oyuncular, 33. dakikada yedikleri golün ardından topu oyuna erken sokmak istedi fakat hakem Ali Palabıyık, buna izin vermedi. Beşiktaşlı oyuncular, Burak Yılmaz'ın golüyle 2-1 öne geçmenin sevincini kendi yedek kulübelerine gelerek yaşarken, konuk ekip bundan yararlanıp santrayı yaptı. Palabıyık, Atiker Konyasporlu oyuncuları beklemeleri konusunda uyardı.