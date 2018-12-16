Beşiktaş, uzatmada 1 puanı kurtardı





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 2-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçında, uzatma dakikalarında Mustafa Pektemek ile bulduğu golle 2-2'lik eşitliği sağlayarak 1 puan aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Malmö'ye yenilerek elenen ve mücadele ettiği tek kulvar olan Süper Lig'de umutlarını sürdürmek için Trabzonspor karşısına çıkan Beşiktaş, 47. dakikada 2-0 geriye düştü. Yediği gollerin ardından rakip kalede büyük baskı kuran Beşiktaş, üst üste pozisyonlar buldu. Kaleci Uğurcan Çakır'ı geçmekte zorlanan ve bir topu direkten dönen Beşiktaş, 57. dakikada Onazi'nin kendi kalesine attığı golle umutlandı. Baskısını sürdüren siyah-beyazlı takım, 90+6. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve 16. haftayı 1 puan alarak tamamladı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Ligde 7 kez kazanan ve 4 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, 5 karşılaşmayı ise berabere tamamladı. Puanını 26'ya çıkaran siyah-beyazlılar, averajla 3. sıraya yükseldi.





- Vodafone Park'ta artık zorlanıyor





Hizmete girdiği ilk sezondan itibaren Vodafone Park'ta rakiplerine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezon Dolmabahçe'de kötü sonuçlarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki son 6 maçta 4. kez rakiplerine üstünlük kuramadı. Bu periyotta sadece Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı yenebilen Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı Genk ve Malmö maçlarından da mağlup ayrıldı.

Vodafone Park'ta bu sezon 14 maça çıkan Beşiktaş 9 kez kazanırken, 4 maçı yenilgiyle tamamladı, bir maçta berabere kaldı.





- Son 3 maçta kazanamadı





Beşiktaş, oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.





- Şenol Güneş'ten ikinci yarıda kritik hamleler





Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıdaki değişiklikleriyle sonuç almayı bildi.

Sağ bekte Necip Uysal-Gökhan Gönül değişikliğine giden Güneş, Ricardo Quaresma'nın yerine de Caner Erkin'e şans verdi. Beşiktaş'ta Caner'in oyuna girmesiyle ilk yarıda orta sahanın sol kanadında oynayan Jeremain Lens, sağa geçti. Caner ise orta sahanın solunda görev aldı.

Tecrübeli teknik adam, son bölümlerde Mustafa Pektemek'i de Güven Yalçın'ın yerine oyuna soktu. Gökhan Gönül ve Caner Erkin kanatlardan hücuma büyük katkı verirken, Mustafa Pektemek de beraberliği getiren golü atan isim oldu.





- Soyunma odasına gol yiyerek gitti, maça gol yiyerek başladı





Rakibi karşısında ilk yarının sonunda 1-0 yenik duruma düşen Beşiktaş, ikinci yarının başında ise Trabzonspor'un farkı ikiye çıkarmasına engel olamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 45+1. dakikada kalesinde ilk golü gören siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 1-0 geride giderken, ikinci yarının başında 47. dakikada bir gol daha yedi ve 2-0 geriye düştü.





- Yine pes etmedi





Beşiktaş, bu sezon ikinci kez 2-0 geriye düştüğü bir maçta dönüş yapmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile deplasmanda yaptığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci 45 dakikada müthiş bir dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başarmıştı.

Trabzonspor karşısında da 47. dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş, 57 ve 90+6. dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmasını bildi.





- Umutları VAR ile söndü





Beşiktaş'ın karşılaşmanın 68. dakikasında Dorukhan Toköz ile attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.

Dorukhan'ın golünü veren hakem Halil Umut Meler, pozisyonu kulaklıkla VAR hakemi Cüneyt Çakır ile değerlendirdi. Meler, bu golden önce topla buluşan Jeremain Lens'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.





- Rakibine bir kez daha geçit vermedi





Beşiktaş, Trabzonspor'a bir kez daha galibiyet şansı vermedi.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 14 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 14 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.





- Caner, cezalı duruma düştü





Siyah-beyazlı ekipte 78. dakikada sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. kez sarı kart alan Caner, cezası nedeniyle 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.





- Taraftarlar destekten vazgeçmedi





Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan takımlarına destek vermeye devam etti.

Taraftarlar, ikinci yarı başında oyuncuları yeniden tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş'ın 2-0 geriye düşmesinin ardından yine tezahüratlarla takımlarını motive etti.





- Ünal Karaman'a tepki





Beşiktaşlı taraftarlar, farkı 2'ye çıkardıktan sonra sakatlık nedeniyle yerde kalan Trabzonsporlu oyuncuları protesto etti.

Taraftarlar, maç sonunda da bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman'a tepki gösterdi ve "Yere yatsana Ünal Karaman, yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.



