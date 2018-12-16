Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö mücadelesine göre kadrosunda üç değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundururken, bu ismin yerine Atiba Hutchinson orta sahada şans buldu.

Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise Mustafa Pektemek'in yedek soyunduğu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maçta Güneş, bir değişiklik de forvet hattında yaptı ve Malmö karşılaşmasında görev alamayan Güven Yalçın, Vagner Love'un yerine gol aradı.

Siyah-beyazlılarda kalede Loris Karius görev alırken, savunmada Adriano Correia, Gary Medel, Domagoj Vida ve Necip Uysal oynadı. Hutchinson'un yanında Dorukhan Toköz, rakip atakları engellemeye çalışırken, orta sahanın solunda Jeremain Lens ve sağında da Ricardo Quaresma görev aldı. Adem Ljajic de hücumda takımına destek vermeye çalıştı.







- Hutchinson, rekor maçına çıktı





Siyah-beyazlı takımın 15. haftada Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada şans bulamayan fakat Trabzonspor karşılaşmasında sahada yer alan Atiba Hutchinson, rekor maçına çıktı.

Kanadalı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerinde 157. maça çıktı ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Siyah-beyazlı ekipte geçmiş sezonlarda oynayan Tomas Sivok, 156 maçla bu rekoru elinde bulunduruyordu.





- Necip Uysal'ın ikinci "dalya" sevinci





Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal ise siyah-beyazlı formayla ligde ikinci "dalya" sevincini Trabzonspor maçıyla yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve 2009-2010 sezonundan itibaren 199 Süper Lig maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor karşısında 200. kez ligde görev aldı.

Son üç maçta stoperde görev alan Necip, bu sefer sağ bekte forma giydi.

- Caner kadroda





Beşiktaş'ın ligde Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan Caner Erkin, iki maç sonra formasına kavuştu.

Sakatlığından dolayı Aytemiz Alanyaspor ve Malmö maçlarında kadroda yer alamayan Caner, Trabzonspor mücadelesine yedek başladı.

Siyah-beyazlı takımda, Malmö maçında kadroda bulunmayan Gökhan Gönül, ligin 16. haftasındaki karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Cyle Larin yedek kulübesinde bulundu.





- Taraftarlardan destek





Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının ligdeki önemli maçında tribünleri tamamen doldurdu.

Bu sezon zaman zaman kötü performanstan dolayı oyunculara tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan takıma destek verdi.

Taraftarlar, oyuncuları tribüne çağırarak alkışlarken, seremoniden sonra da aynı desteği gösterdi.

Bu arada 21 Yaş Altı Ligi'nde Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile yaptığı derbi maçın ardından çıkan kavgada uğradığı saldırıcı sonucu vefat eden siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kızı Azra da kulübün misafiri olarak Trabzonspor karşılaşmasını izledi.

Siyah-beyazlı takımın sözleşmesinin feshi için görüşmeler yaptığı Pepe'nin yanı sıra bir süredir forma giymeyen Ryan Babel de karşılaşmayı tribünden takip etti.