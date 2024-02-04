BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR maçı CANLI | Tüpraş Stadı'nda: Bir takım daha mı? İlk düdük çaldı! Boşluğunu doldurabilecek mi?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçları ile devam ediyor. Beşiktaş ile Trabzonspor müsabakası Dolmabahçe'de başladı...
MAÇ 11'LERİ:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapıyor.
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11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Trabzonspor
7' Bardhi sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.
3' Trezeguet sol kanattan geldi ve ortasını açtı ancak Enis'in kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
2' Visca sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ancak ortasında Necip topu uzaklaştırdı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.