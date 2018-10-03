Beşiktaş Trabzon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 2018/2019 sezonu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları açıklamıştı.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzon maçı saat kaçta oynanacak? merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş-Trabzon derbisi ligin 16. Haftasında oynanacak.03 Ekim 2018 Çarşamba 09:49
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman? Beşiktaş-Trabzon maçı saat kaçta oynanacak? merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ligin 16. Haftasında oynanacak.
Beşiktaş – Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Tarih : 16.12.2018
Saat : 19:00
Stadyum : Vodafone Park
Yayın : Bein Sports
İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:
Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Ç. Rizespor- Kasımpaşa
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe- Yeni Malatyaspor
Ankaragücü – Galatasaray
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş – Akhisarspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Başakşehir – Trabzonspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor – Antalyaspor
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbiler:
11. hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
14. hafta
Beşiktaş – Galatasaray (Saati henüz belli değil)
16. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
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