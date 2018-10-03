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Beşiktaş Trabzon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları açıklamıştı.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzon maçı saat kaçta oynanacak? merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş-Trabzon derbisi ligin 16. Haftasında oynanacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:49
Beşiktaş Trabzon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları belli oldu.  Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman? Beşiktaş-Trabzon maçı saat kaçta oynanacak? merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ligin 16. Haftasında oynanacak.

 Beşiktaş – Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Tarih : 16.12.2018

Saat : 19:00

Stadyum : Vodafone Park

Yayın : Bein Sports

İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Galatasaray

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş – Akhisarspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir – Trabzonspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor – Antalyaspor

Ç. Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbiler:

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray (Saati henüz belli değil)

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:49
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
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  6. Kayseri
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