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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-3 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 03:09
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in "Fenerbahçe iyi bir takım ve büyük takımlara karşı iyi motive oluyorlar" sözleri gündeme oturdu.

"Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı''

Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye gelmediğini ifade eden Güneş, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk yarıda goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal giden bir oyun vardı, olmayacak goller yedik. Ön direkte müdahele edemedik, arka direkte adam bıraktık. Caner'i alayım, rakibi kaçırmayalım diye. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Savaşarak kazandığımız topları gereksiz yere rakibe verdik" dedi.

"Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor''

Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı iyi motive olduğunu ifade eden Güneş, "Panikle topu kolay şekilde rakibe verdik. 3-3'ten sonra Burak'ın pozisyonu gol olsaydı lehimize dönebilirdi. Gollerin gelişiyle oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Atakları vardı ama pozisyonları yoktu. Bir de uzaktan gol yiyince paniği iyice artırdı. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar.'' şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 03:09
  1. Trabzon
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş
  4. Fenerbahçe
  5. Teknik Direktör

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