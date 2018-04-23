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Beşiktaş teknik direktörü Güneş patladı: Salaklığımızdan değil...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:22
Beşiktaş teknik direktörü Güneş patladı: Salaklığımızdan değil...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonundaki sözlerine tepki gösterirken, hafta arasında Fenerbahçe ile yarıda kalan maç hakkında da konuştu.

Şenıl Güneş, "İkinci yarı belli bir bölümden sonra rakibi hapsettik ama rakibimizde çekilmişti. Hak ettiğimiz bir maçtı. Erol Hoca'nın söylediklerine üzüldüm. Eğer hakemi kastediyorsa, burada bir haksızlık varsa bize var. Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı. Konuşmamamız salaklığımız değildir, bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez" dedi.

Bazı basın mensuplarını eleştiren Güneş ''Dünya Kupası sonrası 2002'den sonra yine yaptılar. Hürriyet'in etkin adamlarının gücünü kullanmasınlar. Bu tip medya mensuplarına hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu ülkede sanatçıya sporcuya çok ayıp ediliyor. Burada da orada da hiçbir şey atılmasın ama biz bir şey yapmadık ya... Taş gelmiş, çakmak gelmiş, ben hatırlamıyorum. Ben bir kere yüzümü dönmedim. Eğer kumpas varsa, komplo varsa, böyle var. Bu kadar çirkinlik olmaz, bizi yaralayan bu'' ifadelerini kullandı.

Gerginlik ortamını kendisinin oluşturmadığını söyleyen Güneş, ''Benim yaşıma eleştiri yapanlara, Allah onlara o yaşı göstersin diyorum. Biz bu ülkede yoktan var olarak geldik. Ben sadece işimi yaptım. Bugün Fatih Terim, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, bunların hepsi değerli. Zaman zaman saha içinde sinirli hareketlerimiz var. Bu kadar gerginliği ben mi oluşturdum. Biz 2024 için çekim yapalım diyorlar oyuncularımıza, taşı sen atıyorsun ya. Bu maçta ne yaptık ya. Ondan sonra Beşiktaş kollanıyor'' dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:22
  1. Malatya
  2. Denizli
  3. Ankara
  4. şenol güneş
  5. beşiktaş

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