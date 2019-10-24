Beşiktaş taraftarı çileden çıktı! 'Avcı istifa'
Avrupa Ligi'nde Braga'yı ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.24 Ekim 2019 Perşembe 22:31
UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Braga'yı konuk etti.
Karşılaşmanın 80. dakikasında 2-1 geriye düşen Beşiktaş'ta tribünler, skora tepki göstermeye başladı.
Siyah - beyazlı taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'yı, "Avcı istifa" tezahüratlarıyla istifaya davet etti.
Vodafone Park'ı dolduran taraftarlar, skor 2-1'e gelince Caner Erkin ve Adem Ljajic'i her topla buluşmalarında ıslıklarla protesto ettiler. Ayrıca taraftar Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup'u da oyundan çıkarken ıslıkladı.
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