Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Neptunas





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Neptunas'ı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

D Grubu'ndaki 8 maçta 3 galibiyet alabilen ve 5 kez mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan, 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor. Neptunas ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.