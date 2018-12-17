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Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Neptunas

- Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta maçında Litvanya temsilcisi Neptunas ile karşılaşacak

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:46
Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Neptunas


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Neptunas'ı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

D Grubu'ndaki 8 maçta 3 galibiyet alabilen ve 5 kez mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan, 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor. Neptunas ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:46
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. FIBA Şampiyonlar Ligi
  4. Neptunas

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