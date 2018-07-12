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Beşiktaş – Shaktar Donetsk maç sonucu ne oldu? Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık maçı CANLI izle!

Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçında son dakika değişikliğe gidildi. Beşiktaş - Shaktar Donetsk karşılaşması 19:00 ‘da değil 18:00’da oynandı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlı takım, Ukrayna'nın güçlü takımlarından Shaktar Donetsk ile oynayacağı ilk hazırlık çıktı. Peki Beşiktaş - Shaktar Donetsk maç sonucu ne oldu? Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık maçı kaç kaç bitti?

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:14
Beşiktaş – Shaktar Donetsk maç sonucu ne oldu? Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık maçı CANLI izle!

Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçında son dakika değişikliğe gidildi. Beşiktaş - Shaktar Donetsk karşılaşması 19:00 ‘da değil 18:00’da oynandı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlı takım, Ukrayna'nın güçlü takımlarından Shaktar Donetsk ile oynayacağı ilk hazırlık çıktı. Peki Beşiktaş - Shaktar Donetsk maç sonucu ne oldu?

Avusturya kampında Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile ilk hazırlık maçına çıktı. Beşiktaş, daha önce oynadığı iki hazırlık maçında 4-1 ve 1-1 gibi skorlarla ayrılmıştı. Beşiktaş'ın bu sefer rakibi Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk oldu. Beşiktaş – Shaktar Donetsk maçı kaç kaç bitti? Merak konusu oldu.

Beşiktaş 0 0 Shaktar Donetsk maçının ikinci yarısı oynanıyor

BEŞİKTAŞ KADROSU:

Kaleciler: T.Zengin, Fabri U. Yuvakuran

 Defans: D. Vida, Adriano, Pepe, G. Gönül, C. Erkin, D. Toköz, F. Aksoy, G. Medel, M. Mitrovic

 Orta Saha: N. Uysal Ricardo Quaresma, O.  Özyakup, O. Çınar, G. Töre, R. Babel, T. Arslan

 Forvetler: C. Larin, M. Pektemek, Vagner Love, Alvaro Negredo, G. Yalçın, H. Küçükköylü

Shaktar Donetsk kadrosu:

Kaleciler: A. Pyatov, O.Kudryk, E.Grytsenko, M. Shevchenko

Defans: Ismaily, O. Masalov, S. Vakulenko, Dodö, S. Krivtsov, D. Khotcholava, M. Matviyenko, Y. Rakitskiy, I. Dust, I. Ordets, E. Sobol, B. Butko, Marcio Azevedo

Orta Saha: Taison, Marlos, O. Pikhalyonk, O. Danchenko, S. Gorbunov, M. Malyshev, T. Stepanko, V. Kovalenko, I. Petryak, S. Bolbat, O. Zubkov, D. Grechyshkin, Alan Patrick, Dentinho, V. Tankovskiy, Bernard

Forvet: R. Fomin, F. Ferreyra, A. Boryachuk, A. Dudik, G. Blanco, D. Bezborodko, V. Kulach, Wellington Nem

 BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

12 Temmuz Perşembe

Beşiktaş – Shaktar Donetsk 18.00 Smart Spor

15 Temmuz Pazar

Beşiktaş – CSKA Moskova 15.00 Smart Spor

17 Temmuz Salı

Beşiktaş – Reading 20.00 Smart Spor

20 Temmuz Cuma

Beşiktaş - Krasnodar 19.00 Smart Spor

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:14
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