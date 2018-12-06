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Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde

- Spor Toto Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan siyah-beyazlı takım, 15. haftada yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

06 Aralık 2018 Perşembe 09:57
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.

Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.


- 5 oyuncu sakat


Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.


- Aytemiz Alanyaspor ile maçlar


Süper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.

Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.


- Adriano sarı kart ceza sınırında


Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:57
  1. Aytemiz Alanyaspor
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