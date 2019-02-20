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Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde iddialı

- Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 14 derbi mücadelesinde 7 galibiyet, 4 beraberlik alırken 3 karşılaşmadan mağlup ayrıldı- Güneş dönemindeki 7 Fenerbahçe maçında Beşiktaş, ikişer galibiyet ve yenilgiyle üç beraberlik aldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde iddialı


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbi maçlardaki üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan ve kulüpte dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki 15. derbi maçını Fenerbahçe'ye karşı yapacak.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 14 derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray'a toplamda 7 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.


- Fenerbahçe'ye karşı iki galibiyet


Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 7 derbi maçın ikisini kazandı.

Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Galatasaray'a karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı rakibiyle 7 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların beşini kazanmayı bildi. Beşiktaş, Galatasaray derbilerinde ayrıca birer beraberlik ve yenilgi aldı.


- Güneş'in ilk sezonunda 3 galibiyet


Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünde ilk derbi heyecanını 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle bu derbiyi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-2 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ikinci derbi mücadelesini ise 15. haftada Galatasaray'a karşı yine aynı statta yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu maçı da 2-1 kazanarak üst üste iki derbi galibiyetine imza attı.

Söz konusu sezonun 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, 32. haftada ise Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek derbilerde başarılı bir sezonu geride bıraktı.


- 2016-2017'deki derbilerde yenilmedi


Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonundaki derbi maçlarında ise rakiplerine yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ikinci sezonundaki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bir galibiyet ve üç beraberlik aldı.

Vodafone Park'taki ilk derbi maçını Galatasaray ile yapan Beşiktaş, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-2 berabere tamamlamayı bildi. Siyah-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray maçını ise 1-0 kazandı.

Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'taki karşılaşmayı ise 1-1 eşitlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezondaki 4 derbi maçta 6 puan elde etti.


- Geçen sezon iki kez kazandı


Beşiktaş, Güneş yönetiminde geçen sezon (2017-2018) çıktığı 4 derbi maçta ise ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki derbi maçlarda Galatasaray'a 3-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, deplasmandaki maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu ve derbileri 6 puanla tamamladı.


- Bu sezon bir galibiyet ve bir beraberlik aldı


Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon ilk yarıdaki derbi maçlarında ise birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti.

Sezonun ilk derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 6. haftada konuk olan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.


- Güneş yönetiminde evinde Fenerbahçe'ye geçit vermiyor


Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı ligde başarılı iç saha sonuçlarına imza attı.

Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Fenerbahçe maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertli rakibini 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de Vodafone Park'taki derbi mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Fenerbahçe ile evinde yaptığı lig maçını ise 3-1 kazandı.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
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