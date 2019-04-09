Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü galibiyetleri seviyor
- Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 53 maçı 3 veya üzeri gol atarak kazandı - Spor Toto Süper Lig'de 40 karşılaşmayı bu şekilde galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Avrupa'daki 8 ve Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta da gollü sonuçlarla rakiplerine üstünlük kurdu - Ligde şampiyon olduğu ilk iki sezonun en golcü takımı olan siyah-beyazlılar, 2018-2019'ın 27. haftasında 58 golle bu unvanı Galatasaray ile paylaşıyor09 Nisan 2019 Salı 11:48
İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gollü galibiyetlere imza attı.
Siyah-beyazlı takım, görevinde 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde gollü ve keyifli maçlar oynadı.
Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri takımın başında bulunan Güneş ile 53 resmi karşılaşmayı 3 veya üzerinde gol atarak kazanmayı başardı.
Süper Lig'deki 40 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol kaydederek kazanan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 8 mücadeleyi bu şekilde sonuçlandırdı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta taraftarlarına gollü galibiyetler tattırdı.
- Bu sezon 11 maç
Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde bu sezon 11 karşılaşmayı 3 ve üzeri golle kazandı.
Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, ligdeki Antalyaspor maçını da 6-2'lik galibiyetle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı da 6-0 yendi.
Bu sezon kazandığı 2 lig karşılaşmasında 4 gol kaydeden Beşiktaş, 6 maçı ise 3 gollü galibiyetle geçti.
- Geçen sezon 14 maç
Beşiktaş, geçen sezon taraftarlarına 14 maçı gollü galibiyetle hediye etti.
Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza atan siyah-beyazlı ekip, 4 karşılaşmayı 5, bir mücadeleyi 4 gol atarak kazandı. Beşiktaş, 8 maçta ise rakiplerine 3 gol atarak üstünlük sağladı.
- En çok 2016-2017'de gollü kazandı
Beşiktaş, en çok gollü galibiyetlere 2016-2017 sezonunda imza attı.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda 16 maçı 3 veya üzerinde gol atarak kazandı.
- 2015-2016
Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'da ise 12 maçı bu şekilde tamamladı.
Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle sezonun büyük bölümünü farklı statlarda oynayan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmayı 3 golle kazandı. 4 mücadeleyi 4 gollü galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, 2 karşılaşmada ise rakiplerine 5 gol atarak üstünlük sağladı.
- 3 derbi maçını gollü aldı
Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 3 derbi maçında gollü galibiyetlere ulaştı.
2015-2016'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Beşiktaş, geçen sezonki derbi maçlarında ise Galatasaray'a 3-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük sağladı.
Siyah-beyazlı ekip, ayrıca 2016-2017'de Trabzonsporu'u deplasmanda 4-3 mağlup etmeyi başardı.
- Ligin en golcü takımlarından
Taraftarlarını gollü galibiyetlerle sevindiren Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezonun 27. haftasında ikinci sıradaki Galatasaray ile en golcü takım durumunda bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray gibi ligde rakip fileleri 58 kez havalandırdı.
Beşiktaş, Güneş yönetiminde Süper Lig'de şampiyon olduğu ilk 2 sezonda ise en golcü takım unvanını da elde etmişti. Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-2016 sezonundaki 34 maçı 75 golle tamamlayan siyah-beyazlılar, 2016-2017'de ise 73 gol kaydetti.
- Güneş ile Avrupa'da da rekor kırmıştı
Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk sezondan itibaren her kulvarda gollü galibiyetlerle dikkati çekerken, hücum yollarındaki rekorlarıyla da gündeme gelmişti.
Güneş ile 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbol tarihinin en başarılı dönemine imza atan Beşiktaş, grup aşamalarında 6 maçta 11 gol atarak en çok gol atan Türk takımı unvanını eline geçirmişti.
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