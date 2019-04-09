Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü galibiyetleri seviyor





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gollü galibiyetlere imza attı.

Siyah-beyazlı takım, görevinde 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde gollü ve keyifli maçlar oynadı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri takımın başında bulunan Güneş ile 53 resmi karşılaşmayı 3 veya üzerinde gol atarak kazanmayı başardı.

Süper Lig'deki 40 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol kaydederek kazanan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 8 mücadeleyi bu şekilde sonuçlandırdı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta taraftarlarına gollü galibiyetler tattırdı.





- Bu sezon 11 maç





Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde bu sezon 11 karşılaşmayı 3 ve üzeri golle kazandı.

Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, ligdeki Antalyaspor maçını da 6-2'lik galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı da 6-0 yendi.

Bu sezon kazandığı 2 lig karşılaşmasında 4 gol kaydeden Beşiktaş, 6 maçı ise 3 gollü galibiyetle geçti.





- Geçen sezon 14 maç





Beşiktaş, geçen sezon taraftarlarına 14 maçı gollü galibiyetle hediye etti.

Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza atan siyah-beyazlı ekip, 4 karşılaşmayı 5, bir mücadeleyi 4 gol atarak kazandı. Beşiktaş, 8 maçta ise rakiplerine 3 gol atarak üstünlük sağladı.





- En çok 2016-2017'de gollü kazandı





Beşiktaş, en çok gollü galibiyetlere 2016-2017 sezonunda imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda 16 maçı 3 veya üzerinde gol atarak kazandı.





- 2015-2016





Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'da ise 12 maçı bu şekilde tamamladı.

Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle sezonun büyük bölümünü farklı statlarda oynayan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmayı 3 golle kazandı. 4 mücadeleyi 4 gollü galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, 2 karşılaşmada ise rakiplerine 5 gol atarak üstünlük sağladı.





- 3 derbi maçını gollü aldı





Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 3 derbi maçında gollü galibiyetlere ulaştı.

2015-2016'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Beşiktaş, geçen sezonki derbi maçlarında ise Galatasaray'a 3-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük sağladı.

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca 2016-2017'de Trabzonsporu'u deplasmanda 4-3 mağlup etmeyi başardı.





- Ligin en golcü takımlarından





Taraftarlarını gollü galibiyetlerle sevindiren Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezonun 27. haftasında ikinci sıradaki Galatasaray ile en golcü takım durumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray gibi ligde rakip fileleri 58 kez havalandırdı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde Süper Lig'de şampiyon olduğu ilk 2 sezonda ise en golcü takım unvanını da elde etmişti. Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-2016 sezonundaki 34 maçı 75 golle tamamlayan siyah-beyazlılar, 2016-2017'de ise 73 gol kaydetti.





- Güneş ile Avrupa'da da rekor kırmıştı





Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk sezondan itibaren her kulvarda gollü galibiyetlerle dikkati çekerken, hücum yollarındaki rekorlarıyla da gündeme gelmişti.

Güneş ile 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbol tarihinin en başarılı dönemine imza atan Beşiktaş, grup aşamalarında 6 maçta 11 gol atarak en çok gol atan Türk takımı unvanını eline geçirmişti.







