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Beşiktaş, Şampiyanlar Ligi kadrosunu açıkladı

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 13:08:00 -
Beşiktaş, Şampiyanlar Ligi kadrosunu açıkladı

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki kadrosu belli oldu. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre yeni transferler Miralem Pjanic ile Umut Meraş da kadroda yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular yer aldı: “Ersin, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, N’Koduou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Mrialem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N’Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş ve Alex Teixeira.” Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yer alan Beşiktaş; Portekiz’in Sporting Lizbon, Almanya’nın Borussia Dortmund ve Hollanda’nın Ajax takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

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