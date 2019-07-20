Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, salonda çalıştı20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:25
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekip salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı.
Antrenmana izinli olan Gary Medel ile sakatlığı bulunan Orkan Çınar katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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