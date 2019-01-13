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Ryan Babel, Fulham'a transfer oldu!

Beşiktaş, Ryan Babel'i 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a sattı.

13 Ocak 2019 Pazar 14:40
Ryan Babel, Fulham'a transfer oldu!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham ile Hollandalı yıldızın transferi için görüşen Beşiktaş, Ryan Babel'i 2 milyon Euro bonservis bedeliyle sattı.

Uçan kartal fotoğrafı paylaşmıştı

Hollandalı futbolcu dün Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Tecrübeli yıldız paylaşımında uçan kartal fotoğrafı kullanmıştı.

Beşiktaş'a 2016-17 sezonunun devre arasında bonservissiz olarak transfer olan Babel, o sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Siyah-beyazlı formayla 89 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 29 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:40
  1. Ryan Babel
  2. Fulham
  3. Beşiktaş

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