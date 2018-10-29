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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:04
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İlk 11'i belli oldu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, Muriqi

Çaykur Rizespor ile 35. mücadele

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 maçın 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı. 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki son 8 lig maçından 4'ü berabere bitti

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 11'ini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 32 gole, Karadeniz ekibi 14 golle karşılık verdi. Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 8 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 3, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:04
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Çaykur Rizespor
  4. Rizespor
  5. Gökhan Gönül
  6. Bülent Yıldırım
  7. Quaresma
  8. Mustafa Pektemek
  9. Süper Lig

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