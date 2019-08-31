Beşiktaş Rizespor maçı canlı izle Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının canlı takibi ve tüm detayları.

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının canlı takibi ve tüm detayları. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Canlı Maç skoru : 0-1 Beşiktaş’ın ilk 11’i Karius Victor Ruiz Vida Gökhan Gönül Caner Erkin Oğuzhan Boyd Ljajic Dorukhan Lens Güven Çaykur Rizespor’un ilk 11’i Gökhan Akhan Aberhoune Chatziisaias Melnjak Moroziuk Attamah Fernando Boldrin De Pauw Samudio Vetrih Oğulcan Çağlayan 1 mağlubiyet, 1 galibiyet Ligde geride kalan iki haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

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