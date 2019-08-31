Beşiktaş Rizespor maçı canlı izle
Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının canlı takibi ve tüm detayları.31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:44
Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının canlı takibi ve tüm detayları.
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.
Canlı Maç skoru : 0-1
Beşiktaş’ın ilk 11’i
Karius
Victor Ruiz
Vida
Gökhan Gönül
Oğuzhan
Boyd
Ljajic
Dorukhan
Lens
Güven
Çaykur Rizespor’un ilk 11’i
Gökhan Akhan
Aberhoune
Chatziisaias
Melnjak
Moroziuk
Attamah
Fernando Boldrin
De Pauw
Samudio
Vetrih
Oğulcan Çağlayan
1 mağlubiyet, 1 galibiyet
Ligde geride kalan iki haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.
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