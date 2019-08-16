Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig'e damga vurdu





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, 61 yıllık lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.





- 13 maçlık kazanma serisi





Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.





- Namağlup tek şampiyon





Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.





- En farklı galibiyet rekoru





Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.





- Derbi "kralı"





Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.





- Seyirci rekoru





Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray'ı 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.





- Derbilerde kötü performans da gösterdi





Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım olarak da tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takım, Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenildi.





- 5 kırmızı kart gören tek takım





Beşiktaş, Türkiye'nin 61 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2002-2003'te şampiyon olan ve sonraki sezonun ilk yarısını rakiplerinin önünde lider tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004'ün ikinci yarısına ise şok bir sonuçla başladı. Ligin 18. haftasında, 25 Ocak 2004 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında siyah beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil etti.