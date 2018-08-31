Beşiktaş Partizan maçında son durum Beşiktaş Partizan rövanş maçı kaç kaç bitti!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş Partizan ile karşı karşıya geldi. Peki Beşiktaş Partizan maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Partizan maçının gollerini kim attı? İşte Beşiktaş Partizan maçında son durum

Beşiktaş, Partizan'la deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş Partizan maçı özeti ve golleri haberimizde. Beşiktaş kendi evinde 3-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazandı. Siyah-beyazlılar, yarın çekilecek kuralara 1. torbadan katılacak. Peki, Beşiktaş Partizan maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Dakika 37'de Pepe, skoru 1-0'a getiriyor. 45'te Oğuzhan farkı 2'ye çıkarttı. Pepe dakika 69'da tekrar sahneye çıktı ve fark 3'e yükseldi.

Beşiktaş'ın 11'ler

Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Caner Erkin, Necip Uysal (Adriano), Medel,Tolgay Arslan, Ryan Babel, Quaresma (Lens), Negredo