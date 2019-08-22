Beşiktaş, N'Koudou'yu transfer etti - Siyah-beyazlı kulüp, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Kulübünden transfer edilen N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi. Fransa'da Nantes ve Olympique Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon sterlin bonservisle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Başkent temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'nun kadrosunda da kiralık olarak yer aldı.



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