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Beşiktaş Müftüsü Yılmaz, hayatını kaybetti

Müftü Hızır Hilmi Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

18 Aralık 2018 Salı 16:22
Beşiktaş Müftüsü Yılmaz, hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, kalp krizi sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah Beşiktaş Müftülüğüne gelen ve ardından Üsküdar'a geçen Yılmaz, araçta kalp krizi geçirdi.

İlk müdahalenin ardından Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 54 yaşındaki Yılmaz, burada vefat etti.

Müftü Yılmaz, yarın öğle vakti Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Rize'de defnedilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:22
  1. beşiktaş müftüsü
  2. kalp krizi

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