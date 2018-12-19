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Beşiktaş Müftüsü son yolculuğuna uğurlandı

Dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat edeb Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, toprağa verildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
Beşiktaş Müftüsü son yolculuğuna uğurlandı

Dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. 

Yılmaz'ın hastane morgundan alınan cenazesi Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Yılmaz'ın ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, cenaze namazını kıldırdı.

Rize'de toprağa verildi

Vefat eden Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi. 

Cenaze törenine Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz

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