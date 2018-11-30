Beşiktaş-Galatasaray derbisini kim kazanır? BJK-GS maçı saat kaçta?

Süper Lig’in 14. Haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisinin heyecanı var. Beşiktaş-Galatasaray maçı 2 Aralık Pazar günü saat 20:00’da oynanacak. Derbi maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig’de derbi heyecanı var. Süper Lig’in 13. Haftası maç sonuçlarına göre ligde 30 puanla Başakşehir 1. Sırada yer alırken, Galatasaray 24 puanla 3. Sırada yer almakta. Galatasaray’ı 4. Sırada 21 puanla Beşiktaş takip etmekte. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde son durum ne? Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. 2 Aralık Pazar günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray işi sıkı tutuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılılar, dünü izin yapacak geçirdi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Beşiktaş derbisi öncesi ilk çalışmasını yaptı. Lokomotiv Moskova müsabakasında 90'ar dakika görev yapan futbolcular, salonda bireysel yenilenme çalışmasıyla günün tamamladı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana dinamik ısınma ve koşu ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın saat 19.05’te Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray-Beşiktaş maç istatistikleri

Ligde iki takım arasında oynanan 118 maçın 43’ünü Galatasaray kazanırken, 33 karşılaşma Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. 42 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray, bu maçlarda 146 gol atarken, Beşiktaş, 124 golle karşılık verdi. 30 Haziran 1940 tarihinde oynanan maçta Galatasaray, Beşiktaş’ı 9-2 yenerek ezeli rekabette en farklı skorun da sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekip ayrıca 18 Temmuz 1997 tarihinde Beşiktaş’ı 6-0’lık skorla geçti. Beşiktaş’ın rakibine karşı aldığı en farklı galibiyetler ise 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940 yılında oynanan müsabakalarda alınan 5-0’lık skorlar. Lig maçlarında ise en farklı galibiyetlerde ise Beşiktaş 4-1, Galatasaray ise 3-0’lık galibiyetler elde etti.