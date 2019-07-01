Beşiktaş Meydanı’nda bir kadın denize düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor. Beşiktaş Meydanı’nda bir kadın denize düştü.

Beşiktaş Meydanı’nda bir kadın denize düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

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