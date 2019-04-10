Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlı ekip, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla günü tamamladı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.

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