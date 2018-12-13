Beşiktaş-Malmö maçından notlar





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı ve son maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesine göre bu maçın başlangıç 11'inde iki değişiklik yaptı.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle elinde fazla seçenek bulunmayan Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulan ancak UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın'ın yerine Malmö karşısında forvette Vagner Love'a görev verdi.

Beşiktaş'taki bir diğer değişiklik, Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte yaşandı. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun dolayısıyla kadroda yer alamadı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası, dünkü antrenmanda yer alamamasına rağmen Dorukhan Toköz ilk 11'de sahaya çıktı. Son maçlarda orta sahada görev yapan Dorukan, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın orta sahadaki görevini Malmö karşısında Oğuzhan Özyakup yerine getirmeye çalıştı.





- Önemli oyuncularından yoksun kaldı





Beşiktaş, kritik Malmö maçında önemli oyuncularından yoksun kaldı.

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Gönül'ün yanı sıra, sakatlıkları süren Ryan Babel, Enzo Roco, Pepe ve Caner Erkin, bu karşılaşmada kadroda yer alamadı.

Atiba Hutchinson da Güven Yalçın gibi UEFA listesinde bulunmadığı için Malmö karşısında formasından uzak kaldı.

Jeremain Lens, Malmö mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla çalışmalara katılsa da kadroda kendisine yer bulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da oynamayan oyuncular arasında yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kalecilerden Utku Yuvakuran'ı ise kadroda tercih etmedi.





- Yedek kulübesinde 3 genç oyuncu





Beşiktaş'ta eksiklerin çokluğu sonrası yedek kulübesinde üç genç oyuncu forma için bekledi.

Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki Erdem Seçgin ve Kartal Yılmaz ile 21 yaşındaki Fatih Aksoy yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Cyle Larin yedekler arasında yer aldı.





- Taraftardan büyük destek





Siyah-beyazlı taraftarların, takımlarının gruptan çıkabilmesi için büyük önem taşıyan Malmö maçına ilgisi yüksek oldu.

Taraftarlar, ilk dakikadan itibaren tezahüratlarla takımlarını desteklediler. Mücadeleyi yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

Az sayıdaki Malmö taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi takip etti.

Bu arada, karşılaşma öncesinde geçen hafta vefat eden Malmö Kulübünün Başkanı Hakan Jeppsson için saygı duruşunda bulunuldu.

Vodafone Park skor tabelasında da "Kaybınız için üzgünüz" anlamına gelen İngilizce mesaj paylaşıldı.



