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Beşiktaş, Malmö maçına hazır

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:43
Beşiktaş, Malmö maçına hazır


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, bu bölümde siyah-beyazlı oyuncular istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin katılmadı.

Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise çalışmada yer aldı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:43
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