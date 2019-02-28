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"Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız"

- Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:- "Öyle 1 puan, orta puan, yarım puan gibi bir derdimiz yok. Kazanmak zorundayız"- "Önceliğimiz milli takım arasına kadar oynayacağımız 3 maçtır. Bu karşılaşmaların ilki olan Beşiktaş maçı bizim çıkışımızın göstergesi olacak"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:10
"Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız"


KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın iyi bir seri yakaladığını bu güzel gidişatı Beşiktaş karşısında da devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde yaşadıkları talihsizliklerden dolayı zor günler geçirdiklerini ancak sakat oyuncuların dönmesi ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle takım üzerinde oluşan hava neticesinde başarılı sonuçların peş peşe geldiğini belirtti.

Ligde 3 puanlık sistemde her an her şeyin olabileceğini dile getiren Bedir, "Hikmet hoca göreve geldiğinde ilk maçımızda Kasımpaşa ile karşılaştık. Kasımpaşa üstten ikinciydi, biz alttan ikinciydik. Şu an Kasımpaşa 1-2 puan altımızda. Dolayısıyla 3 puanlık sistemde böyle 9 maçlık seri yakalarsanız, bizim gibi değişik yerlere gidebiliyorsun ama tam tersi 3-4 maç mağlubiyet yaşarsanız kendinizi ligin dibinde bulabiliyorsunuz." diye konuştu.


- "Henüz geçen yılın performansına erişemedik"


Ligde 23. hafta itibarıyla sezon başında belirledikleri hedeflerin gerisinde kaldıklarını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Ligde son 9 maça baktığımızda Galatasaray ile Medipol Başakşehir 21'er puan toplamışlar biz 19 puanla bu takımları takip ediyoruz. Buna rağmen daha oynanmamış 11 maçımız var. Önce 3 maç var sonra lige milli takım arası veriliyor, sonra 8 maç kalıyor. Yani alınacak 33 puan var. Bu açıdan bizim bu 9 haftayı çok konuşmamız, dile getirmemiz, konuşmamız takımın gelecek performansı için çok da doğru bir şey değil. Şu an 31 puanımız var. Üst sıradaki takımlarla 1 maçlık mesafemiz var ama aşağıdakilerle de 6-7 puanlık mesafemiz var. Yani aşağılardan da çok kopmuş değiliz. Dolayısıyla hiçbir şey olmamış gibi kendimizi önümüzdeki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Daha 31 puandayız geçen sene bu hafta 38 puanımız vardı. Henüz geçen yılın performansına erişemedik. Yolumuza devam ediyoruz. Önceliğimiz milli takım arasına kadar oynayacağımız 3 maçtır. Bu karşılaşmaların ilki olan Beşiktaş maçı bizim çıkışımızın göstergesi olacak."


- "Kesin galibiyet için çıkıyoruz"


Beşiktaş ile önemli bir maça çıkacaklarını ve bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılacaklarına inandığını aktaran Bedir, "Bu maça açık net söylüyorum kesin galibiyet için çıkıyoruz. Öyle 1 puan, orta puan, yarım puan gibi bir derdimiz yok. Mutlaka kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu zamana kadar birçok zorlu maçın üstesinden geldiğini, Beşiktaş maçının da bunlardan biri olacağını vurgulayan Bedir, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle 3 puanlı sistemde galibiyetin ne anlama geldiğini en iyi biz biliyoruz. Çünkü şu 9 haftada aldığımız puanlarla nereden nereye geldiğimizi de görüyoruz. Bu maça 3 puan almak için çıkıyoruz ama 3 puan almak kolay mı? Beşiktaş'ın da puana ihtiyacı var, hedeflerinden kopmama adına galip gelmek zorunda. Onun için de bizi yenmeye gelecek, puan vermemeye çalışacak. Bundan önce oynadığımız 9 maç da kolay değildi. Fenerbahçe, Konyaspor, Göztepe, Kasımpaşa maçları da hiç kolay değildi. Biz Kasımpaşa'yı yendiğimizde formunun zirvesindeydi, ligde ikinciydi ve şampiyonluk iddiası vardı. Dolayısıyla bu maçta işimizin ne imkansız olduğunu ne de çok kolay olduğunu düşünüyorum. Oyuncular yeterli performansı gösterip Beşiktaş'ı mutlaka yeneceklerdir."


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:10
  1. Beşiktaş
  2. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir
  3. Kayserispor

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