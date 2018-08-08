Beşiktaş Lask Linz maçı ne zaman saat kaçta? Lask Linz kadrosu Beşiktaş Lask Linz maçı hakemi

Yeni sezona bomba transferlerle girmeye hazırlanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi. 3. Ön eleme turunun ilk karşılaşmasını Lask Linz ile yapacak. Peki Beşiktaş LASK Linz maçı nerede hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak. Vodafone Park'ta 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Maçı D-Smart'ın Smart Spor 77. kanalı naklen yayınlanayacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 206 maçından 79'unu kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.

Beşiktaş Enzo Roco kadroya alındı

B36 Torshavn eşleşmesinde kadroya dahil edilmeyen Domagoj Vida, Quaresma ve Pepe ile yeni transfer Enzo Roco LASK Linz kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta Orkan Çınar, Umut Nayır ve Atiba Hutchinson ise kadroya dahil edilmedi.

LASK Linz kadrosu

Kaleciler: Filip Dmitrovic, Alexander Schlager, Thomas Gebauer, Tobias Lawal

Defans: Gernot Trauner, Christian Ramsebner, Markus Wostry, Philipp Wiesinger, Emanuel Pogatetz, David Bumberger, Maximilian Ullmann, Reinhold Ranft

Orta saha: Doğan Erdoğan, James Holland, Nemanja Celic, Peter Michorl, Florian Jamnig, Dominik Frieser, Thomas Goiginger, Alexander Riemann, Fabian Benko, Joao Victor,

Forvet: Samuel Tetteh, Yusuf Otubanjo

BEŞİKTAŞ - LASK LİNZ MAÇINA POLONYALI HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında perşembe günü Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edeceği müsabakayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Bartosz Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Beşiktaş - LASK Linz bilet fiyatları

1.Kategori 245TL

2.Kategori 225TL

3.Kategori 205TL

4.Kategori 195TL

5.Kategori 165TL

6.Kategori 150TL

7.Kategori 100TL

8.Kategori 90TL

VIP : 680TL

1903 A-E : 680TL

1903 B-D : 750TL

1903 C : 800TL​