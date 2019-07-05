Beşiktaş Larin transferini resmen açıkladı! Beşiktaş Larin'i 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiraladı.

Beşiktaş, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu Zulte Waregem'e kiraladı. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.

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