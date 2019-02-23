Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün satılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında görüş bildiren üyelere cevap verdi.

Orman, konuşmasında "Satılma noktasına geliyoruz, diyorlar. Nasıl yapacağız bu işi? İskemlesini satamayız, Beşiktaş Kulübünü nasıl satacağız. Ziraat Bankası ile bir işlem yapılıyor, 'satmak demektir' diyorlar." diye konuştu.

Ziraat Bankası ile kulüpler arasında yapılan anlaşma sonrası kulüplerin düşük bütçe ile rekabet edeceğini ifade eden Orman, "A kulübü X oyuncuyu alıyor, B kulübü Y oyuncuyu alıyor. Beşiktaş durduğu zaman olmuyor. Bu borçlar eş değer yükseliyor. Transfer yapmasak beni yerlerdi, öldürürlerdi. Herkes daralacak. Beşiktaş daraldığı için Fenerbahçe de Galatasaray da Trabzonspor da daralacak. Rekabet 80 milyon avroluk bütçe ile değil düşük bütçe ile yapılacak, esas amaç budur. Bu işin arkasında futbola disiplin getirmek var. Beşiktaş'ın bütçesi seneye daralacak. Beşiktaş'ı kimse genel kurulun onayı hariç satabilmeye muktedir değildir. Beşiktaş'ı sattırmayız diyorlar, kim satıyor? Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır, diyorlar. Bunun zıddını kim söylüyor? Kimsenin bir şeyi satmaya niyeti de gücü de yok." şeklinde konuştu.

Kendisiyle ilgili dedikodular üretildiğini söyleyen Orman, "Her gün bir yere yollanıyorum. Bir gün belediye başkanı oluyorum bir gün TFF'ye gönderiyorlar. Benim bir siyaset hedefim olmadı. Benim için en kutsal makam burası. Beşiktaş başkanlığı çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi, hamdolsun." ifadelerini kullandı.





- "Hata yapıyorum, yaptıklarımı da itiraf ediyorum"





Yaptıkları işin eleştiriye müsait olduğunu belirten Orman, "Ben de muhalefet oldum. Hep bir üslup tutturmaya, bel altı yapmamaya gayret ettim. Başkanın arkasından konuşulur, buna itirazım yok. Neden daha evvel konuşmuyordunuz da şimdi konuşuyorsunuz, diyorum. Tabii ki tenkit edilecek, ben sütten çıkmış ak kaşık, doğaüstü olarak her şeyi mükemmel yapan biri değilim. Hata yapıyorum, yaptıklarımı da itiraf ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Borçlarla alakalı yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Orman, şunları kaydetti:

"7 senedir aynı şeyi söylüyorum. Borç, borç konuşuyoruz. Bu borcu indirmek basit şeyler. Bir sermaye koyacaksın. Benfica, genel kurul üyelerinden para alıyor. Bizim 11 bine yakın üyemizin aidatını ödemediği için üyelikleri düşmüş. Birincisi; Beşiktaş’ın borcunu kişilerden para toplayarak ödeyebilir miyiz, hayır. İkincisi malımızı satmamız lazım ama böyle durum da mümkün değil. Üçüncüsü, kar elde etmemiz lazım. 330 milyon dolarla alınan kulübün cirosu 78 milyon dolardı, 25-30 milyonu da faize gidiyordu. Ben, Yıldırım Demirören döneminde diyordum, transfer yapmayın diye. Borçlar 'hokus pokus'la yapılacak bir şey değil. Şimdi rakipleriniz var, şunu alıyor, bunu alıyor. Son olarak Kagawa'yı aldık takıma bir hava geldi. Bu eğlence oyunu, yapmadığınız takdirde nasıl olacak."

Başkan adayı olduğunu açıklayan Hürser Tekinoktay'a sahip çıkılması gerektiğini de vurgulayan Fikret Orman, "Hürser Tekinoktay'a saygı duyuyorum. 'Ben adayım.' dedi. Beşiktaş'ta başkanlık yarışının olması lazım. Aday olmuş birini aşağı çekmeyelim ama başkanı da çekmeyelim. Tenkit edilecek şeyi üslubunca eleştirebilirsiniz. Sadece demagoji için konuştuğunuzda art niyetli olarak görüyorum." diye konuştu.





- "Beşiktaş başkanlık makamı camiayı kucaklama yeridir"





Arkasından konuşulmasını hazmedemediğini belirten Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimseyi küstürmüyorum. Beşiktaş başkanlık makamı, camiayı kucaklama yeridir. Bunu da iyi yaptığımı düşünüyorum. Bazen haksızlık yaptıklarım oluyor, özür diliyorum. Benim gidecek yerim yok. Başkanlığı bırakınca beni burada göreceksiniz. Kimseye saygısızlık yapmıyorum ama arkamdan konuşanları hazmedemiyorum. Yönetimlerde çok kıymetli insanlarla da çok gereksiz adamlarla da çalıştık. Benim yanımdan ayrılan kimse yönetim kurulundayken 'başkanı ikaz ettik, mali konularda şu durumdayız' diye kavga edip ayrılmadı. Ben ne zaman birini yönetime almadım, onlar konuşuyorlar. Ahmet Nur Çebi'yi tenzih ediyorum. Çalışmayan biriyle devam etmeye mecbur muyum ben?"

Takdir edilecek işler yaptığını söyleyen Orman, "Beşiktaş'ın kanaat önderliğine soyunmak herkesin haddine değildir. Konuşacak lafı olan, milleti örgütleyerek bana küfür ettirmez." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i sevdiğini de dile getiren Orman, "Yıldırım Demirören çocukluk arkadaşımdır. Tek anlaşamadığımız konu, Beşiktaş'ı yönetme konusudur." ifadesini kullandı.

Orman, divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıklayan Aydoğan Cevahir'i de tebrik ederken centilmence bir yarış olmasını temenni etti.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun yeni üyelerine beratlarının verilmesinin ardından toplantı sona erdi.



