Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: Vagner Love'ı neden bedava verelim?

Transferin son günü kadrosuna katmak istediği Burak Yılmaz ve Galatasaray'ın talip olduğu Vagner Love konusunda büyük bir hareketlilik yaşayan Beşiktaş Yönetimi'nin, mali sınırları zorlamamak için son anda frene bastığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların, Burak Yılmaz için Trabzonspor tarafından peşin olarak istenen 2.5 milyon euro bonservis bedelini takıma harcamaya karar verdiği öğrenildi.

Vagner Love için istenen 1.5 milyon euro bonservis bedelinin Galatasaray tarafından kabul edilmemesine rağmen, Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan almaya sıcak bakan Başkan Fikret Orman'ın, mevcut kadroya destek sağlamanın daha doğru olduğu yönünde karar verdiği belirtildi.

Adem Ljajic'in transfer edilmesinden sonra Beşiktaş'ın artık çok daha güçlü bir takım olduğunu yakın çevresine söyleyen Fikret Orman'ın, "Onun gelişiyle birlikte hem forvetteki hem de orta sahadaki futbolcular daha çok katkı sağlayacaktır. Bizim en önemli sorunumuz ofansif orta saha oyuncusuydu. Çok uygun rakamlara hocamızın istediği bir futbolcu bulduk. Vagner Love'u para verip aldık. Neden bedava verelim? Burak Yılmaz transferi de bize çok maliyetli olacaktı. Forvet sıkıntımız yok. Bu saatten sonra camiaya düşen görev kadromuzdaki oyunculara destek vermektir. Biz bu çocuklarla ve bu teknik heyetle şampiyon olacağız. Kadro açısından bir sıkıntımız olursa devre arasında gereken takviyeyi yaparız" ifadelerini kullandığı aktarıldı. (Milliyet)