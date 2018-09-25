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Beşiktaş Kayserispor maçı nerede saat kaçta oynanacak?

Süper Lig maçlarında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 29 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da Kayserispor'u Vodafone Park'da konut edecekti. Ancak siyah-beyazlı takım Başkanı Fikret Orman Beşiktaş-Kayserispor maçının Vodafone Park'da oynanmaması için başvuruda bulundu. Peki Beşiktaş Kayserispor maçı nerede oynanacak?

25 Eylül 2018 Salı 19:35
Beşiktaş Kayserispor maçı nerede saat kaçta oynanacak?

Süper Lig maçlarında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Cumartesi günü Kayserispor'u Vodafone Park'da konut edecekti. Ancak siyah-beyazlı takım Başkanı Fikret Orman Beşiktaş-Kayserispor maçının Vodafone Park'da oynanmaması için başvuruda bulundu. Peki Beşiktaş Kayserispor maçı nerede oynanacak?

Vodafone Park'ın zemininin bakıma alındığı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hem federasyon hem de Kayserispor'a bu konuda başvuru yaptığı öğrenildi. Kayserispor'un Beşiktaş'ın talebini olumlu karşıladığı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş konuya ilişkin ise "Sahamız düzelir mi bilmiyorum, bu konuda sorular geliyor. Cumartesi düzelmezse Kayseri'ye gideriz. Nasıl bir gelişme var bilmiyoruz, Başkan biliyor" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 19:35
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