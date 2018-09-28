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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Spor Toto Süper Ligi 7. hafta maçlarında Beşiktaş, Kayserispor’u Vodafone Park Stadı’nda konut edecek. Derbi maçta Fenerbahçe deplasmanında bir puan alan siyah-beyazlı takım, Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? BJK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı skor takibi yeniakit.com.tr'de...

28 Eylül 2018 Cuma 19:59
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Spor Toto Süper Ligi 7. hafta maçlarında Beşiktaş, Kayserispor’u Vodafone Park Stadı’nda konut edecek. Derbi maçta Fenerbahçe deplasmanında bir puan alan siyah-beyazlı takım, Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? BJK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı skor takibi yeniakit.com.tr'de...

29 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.  Beşiktaş-Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 19:59
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