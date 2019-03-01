Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programların ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.