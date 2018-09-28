Süper Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ligin zorlu takımlarından ligde 8 puanla 11. Sırada yer alan Kayserispor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Kayserispor maçı 29 Eylül Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş-Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.