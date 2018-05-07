Beşiktaş-Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Beşiktaş evinde Kayserispor'u ağırlıyor...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Barış Şimşek

BEŞİKTAŞ: 2 - 0 :KAYSERİSPOR

Devre Arası: İlk yarı sona erdi. İlk yarıda Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü var.

45. dakika: GOL Beşiktaş, Adriano ile farkı ikiye çıkarttı! Adriano, ceza sahası dışından sağ ayağı ile harika bir şut çıkarttı ve güzel bir gole imza attı. Brezilyalı sağ bek, bu sezon 2. golünü kaydetti. Adriano, bu sezon attığı 2 golü de ceza sahası dışından sağ ayağı ile buldu.

43. dakika: Ryan Mendes çok hızlı ama son kararları çok kötü... Topu çalıp hızlanan Kayserispor, Beşiktaş'ı 4'e 2 yakaladı ama Mendes'in tercihi yanlış oldu.

42. dakika: İlk yarının son anlarında Beşiktaş rakibini kendi yarı sahasında bekliyor. Kayserispor atakları da ciddi tehlike yaratmanın çok uzağında.

41. dakika: Quaresma, sağ kanattan seri çalımlarla ceza sahasına girmeye çalıştı. İki oyuncuyu geçen Quaresma, 3. oyuncuda takıldı.

40. dakika: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan içeri çevirdiği topu Kayserispor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

39. dakika: Beşiktaş taraftarları önce Müge Anlı aleyhine tezahürat yaptılar. Ardından ise Esra Erol lehine tezahüratlara başladılar.

38. dakika: Kayserispor gole çok yaklaştı! Hızlı bir şekilde ceza sahası içine giren Ryan Mendes'in sol ayağıyla çektiği şut kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakika: Karşılaşma, kaldığı yerden devam ediyor.

36. dakika: Vodafone Park'ta bir kez daha Şenol Güneş tezahüratları başladı.

35. dakika: Beşiktaş'ta Tolgay Arslan sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Tolgay daha önce de kendisini yere bırakmıştı.

34. dakika: Tosic, bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetti. Sırp stoper, Beşiktaş'ın en golcü 5. oyuncusu konumunda...

33. dakika: Kayserispor'un ilk yarım saatte şutu yok. Beşiktaş'ın ise rakip kaleye 11 şutu oldu.

31. dakika: GOL Beşiktaş, Dusko Tosic ile öne geçiyor! Quaresma sol kanattan harika bir rabona ortası açtı. Dusko Tosic ise boş pozisyonda kafa ile topu ağlara gönderdi. Quaresma'nın ortası çok güzeldi...

30. dakika: Bir sarı kart daha! Kayserispor'da Badji, Tolgay'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29. dakika: Babel'in çıkarttığı topta Medel şansını uzaklardan denedi ama çok kötü bir şut oldu ve farklı şekilde auta çıktı.

28. dakika: Beşiktaş'ta Talisca sakatlık geçiriyor. Barış Şimşek oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Talisca'nın kafasına buz koyuldu. Oyuna devam edebilecek.

27. dakika: Quaresma, çok iyi bir kontrol ile sağ kanatta topla buluştu. Ortası ise Lung'da kaldı.

26. dakika: Şamil Çinaz, Talisca'ya arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Beşiktaşlı taraftarlar, Şamil'e itirazlarda bulunuyor.

25. dakika: Bu bölümde iki takımdan da çok sayıda top kaybı geliyor.

24. dakika: Beşiktaş taraftarları, bu kez ''Vahap Beyaz, Ahmet Çakar'' tezahüratına başladı.

23. dakika: Talisca'nın frikiğinde Lung son anda topu kurtardı. Dönen topta müsait pozisyonda Tosic şutunu çıkardı, Lung harika bir refleksle onu da kurtardı! Beşiktaş gole çok yaklaştı...

22. dakika: Talisca, topun başına geçti. Quaresma hemen yanında bekliyor.

21. dakika: Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Talisca'nın sevdiği yerler...

20. dakika: Beşiktaş'ta Dusko Tosic, Mendes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Tosic, haftaya oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

19. dakika: Beşiktaş'ta bir penaltı itirazı daha! Talisca'nın kafa vuruşunun ardından top, Kayserispor defansından döndü. Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazlarında bulundular.

18. dakika: Kayserispor kontra atağında Atilla Turan, topu Umut Bulut ile buluşturmak istedi ancak savunmaya çarpan top Fabri'de kaldı.

17. dakika: Quaresma, çok uzaktan şansını denedi Lung son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

16. dakika: Maçta tempo oldukça düştü. Bu dakikalarda Kayserispor, topla daha çok oynayan takım.

15. dakika: Sağ kanattan açılan ortada Umut Bulut takip etti ama onun için hızlı bir toptu...

14. dakika: Kayserispor gole çok yaklaştı! Kayserispor 2'ye 1 gelirken Boldrin'in pasında Fabri, Umut Bulut'tan önce davranıp topu taca gönderdi.

13. dakika: Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe aleyhine tezahüratlara başladı.

12. dakika: Ryan Babel'in sol kanattan ortasına Talisca kafayı vurdu ama Lung iyi yer tutmuştu.

11. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi! Quaresma'nın ortasında Tolgay gelişine vurdu, seken top Vagner Love'ın önünde kaldı. Brezilyalının vuruşunu kaleci Lung kurtardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

10. dakika: Pası Vagner Love'a aktaran Talisca, topsuz alanda koşarken hakem Barış Şimşek ile çarpıştı ve yere düştü. Şimşek, pozisyonun devamında Talisca'dan özür diledi.

9. dakika: Portekizli futbolcu, kenara 'beni değiştirin' hareketi yaptı. Quaresma oyuna devam edemeyecek.

8. dakika: Quaresma yerde kalırken hakem Barış Şimşek faul düdüğünü çaldı. Topun başında bir kez daha Quaresma var.

7. dakika: Karşılaşma düşük bir tempoyla başladı. Beşiktaş, paslı oyunu tercih ederken Kayserispor, kontra atak ile tehlike yaratmaya çalışıyor.

6. dakika: İstanbul'da şiddetli bir yağmur var. Uzaktan atılabilecek şutlar, kaleciler için tehlike yaratabilir...

5. dakika: Bu kez faulü yapan Beşiktaş. Kayserispor teknik direktörü Sumudica, hakemle konuşuyor.

4. dakika: Beşiktaş'ta penaltı beklentisi! Quaresma'nın açtığı ortada Tosic kafayla indirdi Babel vurdu, top savunmadan sekti. Beşiktaşlı futbolcular elle müdahale olduğunu düşünüp penaltı itirazlarında bulundular.

3. dakika: Vagner Love yerde kaldı ve Beşiktaş, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak. Vida ve Tosic ileri çıkıyor.

2. dakika: Beşiktaş'ta Vagner Love, Negredo'nun sakatlığının ardından kendisine ilk 11'de yer buldu. Brezilyalı tek forvet oynarken arkasında Talisca var. Sağda Quaresma, solda Babel görev alıyor.

1. dakika: Beşiktaş tribünlerindeki yer yer boşluk dikkat çekiyor. Taraftarlar, geçen haftalara göre Kayserispor maçına aynı ilgiyi göstermemiş...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Babel, Quaresma, Talisca, Love

YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Lens, Oğuzhan, Gökhan Töre, Larin, Mustafa Pektemek

TD: Şenol Güneş

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Kucher, Şamil, Badji, Mendes, Boldrin, Deniz, Umut

YEDEKLER: Vedat, Gyan, Levent, Güray Vural, Kravets, Erdal, Erkan, Amorim

TD: Marius Sumudica