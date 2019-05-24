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Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar

- A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında son maçına çıktı- Güneş, Spor Toto Süper Lig'in son maçı olan Kasımpaşa karşısında geçen haftaya göre 3 değişiklik yaptı- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Adriano Correia ve Gary Medel görev almazken, bu oyuncuların yerine Cyle Larin, Necip Uysal ve Shinji Kagawa şans buldu

24 Mayıs 2019 Cuma 21:14
Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında son maçına çıktı.

Beşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 4 sezonluk görevini Kasımpaşa maçıyla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibe 2 şampiyonluk yaşatan Güneş, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez gruptan çıkaran isim olmuştu. Şenol Güneş, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çeyrek final oynatma başarısı gösterdi.


- Serdal Adalı, Güneş'e plaket verdi


Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, maç öncesi kulübe hizmetlerinden dolayı Şenol Güneş'e bir teşekkür plaketi sundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de bir teşekkür mesajı paylaşılarak, "12 Haziran 2015 tarihinden beri Beşiktaş'ımızın teknik direktörlük görevini yürüten, futbol takımımızın Spor Toto Süper Lig'de iki şampiyonluk kazanmasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir başarıya imza atmasında büyük bir payı olan Şenol Güneş, bundan sonra ay-yıldızlı millilerimizin başarısı için çalışmalarını sürdürecektir. Şenol Güneş'e Beşiktaş'ımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


- Kasımpaşa karşısında 3 değişiklik


Güneş, Kasımpaşa karşısında geçen haftaya göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Burak Yılmaz, Adriano Correia ve Gary Medel, sezonun son karşılaşmasında kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Kasımpaşa karşılaşmasında Cyle Larin, Necip Uysal ve Shinji Kagawa ilk 11'de şans buldu.


- Larin 284 gün sonra ilk 11'de


Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Larin, 284 gün sonra bu şansı bir kez daha yakaladı.

Sezon başında özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde performansıyla hayal kırıklığı yaşatan ve Süper Lig mücadelesinde fazla görev alamayan Larin, ilk 11'de ilk ve son kez 12 Ağustos 2018'deki Akhisarspor maçında oynamıştı. Sonraki 10 lig mücadelesinde sonradan oyuna giren Kanadalı futbolcu, Kasımpaşa maçında orta sahanın solunda görev aldı.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius oynarken, Necip Uysal sağ bekte görev aldı. Stoperde Domagoj Vida ile Nicolas Isimat-Mirin şans bulurken, savunmanın solunda Caner Erkin oynadı.

Siyah-beyazlılarda savunmanın önünde ise Atiba Huthcinson ile Shinji Kagawa görev yaptı. Orta sahada ayrıca Ricardo Quaresma, Adem Ljajic oynarken, Güven Yalçın forvette gol aradı.


- Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz son maçta da yok


Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Dorukhan Toköz, Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı.

Galatasaray derbisinde sakatlanan Gökhan Gönül sezonun son 3 maçında takımını yalnız bırakırken, Dorukhan Toköz ise üst üste ikinci karşılaşmada kadroda bulunamadı.


- Stat boş kaldı


Zirve iddiasını son haftalarda yitiren Beşiktaş'ın son maçına taraftarları fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlenirken, karşılaşmayı 10 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Slaven Bilic de izledi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 21:14
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  5. Şenol Güneş

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