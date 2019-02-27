0553 313 94 23

Beşiktaş, karla karışık yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:56
Beşiktaş, karla karışık yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına karla karışık yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim 5 yıllık imzaladı! İşte alacağı ücret
    1. Fatih Terim 5 yıllık imzaladı! İşte..
    2. Soyer, tekerlekli sandalye ile..
    3. Milli korvet TCG Burgazada görevde
    4. "Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"
    5. Vahşi cinayetin işlendiği yerde polis..
    6. CHP’li Gökçe’den esnaf ziyaretleri
    7. KADEM'den "28 Şubat" açıklaması
    8. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    9. Kudüs Valisi serbest bırakıldı
    10. KPSS davasında karar açıklandı!
    11. Türk kulübü EC BOXING, Amerika’ya..
    12. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    14. Samsun tanzim satış noktaları..
    15. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    16. Kandilli açıkladı: Komşu'da 4..
    17. DERLEME - Pakistan ile Hindistan..
    18. DSP’li Kılıç’a Arguvan’da ilgi büyük
    19. Erdoğan'dan Çad liderine resmi tören
    20. Beşiktaş, karla karışık yağmur altında..
    21. Jandarmaya tarihi eser satmak..
    22. Isparta'da FETÖ firarisi evli çift..
    23. Kepçe operatörü, direksiyon başında..
    24. Yabancı öğrenciler ihracat elçisi olacak
    25. ABD Venezuela'nın çağrısına reddetti
    26. Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı..
    27. GÜNCELLEME - Cumhuriyet tarihinin en..
    28. FETÖ'cü doktor ve akademisyenlere..
    29. Hatay'da dolu hasara yol açtı
    30. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor