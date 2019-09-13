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Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

13 Eylül 2019 Cuma 18:22
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

GAZİANTEP (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.

Taraftarın sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren futbolcular, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, formalarını imzaladı.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:22
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Gaziantep
  4. Gazişehir Gziantep

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