Beşiktaş Haftayı Kapatıyor! Beşiktaş-Konyaspor Maçı Muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 26. Haftası'nın son maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Konya temsilcisinin tek hedefi 3 puan. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş ve Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Konyaspor karşılaşması bugün saat 20:00’da başlayacak.
Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11"ler
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih
KONYASPOR: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ndao, Çikalleshi.
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