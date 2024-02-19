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Spor Beşiktaş Haftayı Kapatıyor! Beşiktaş-Konyaspor Maçı Muhtemel 11'leri
Spor

Beşiktaş Haftayı Kapatıyor! Beşiktaş-Konyaspor Maçı Muhtemel 11'leri

Yeniakit Publisher
2024-02-19 15:28:40 - 2024-02-19 15:28:40
Beşiktaş Haftayı Kapatıyor! Beşiktaş-Konyaspor Maçı Muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 26. Haftası'nın son maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Konya temsilcisinin tek hedefi 3 puan. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş ve Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Konyaspor karşılaşması bugün saat 20:00’da başlayacak.
Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11"ler

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih

KONYASPOR: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ndao, Çikalleshi.
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