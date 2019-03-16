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Beşiktaş-Göztepe maçından notlar

- Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki Atiker Konyaspor karşılaşmasına göre Göztepe karşısında 2 değişiklik yaptı- Beşiktaş'ta Jeremain Lens ile Necip Uysal yedek kalırken, bu oyuncuların yerine Shinji Kagawa ve Dorukhan Toköz forma giydi - Siyah-beyazlı takım, Süper Lig tarihindeki 2000. maçına çıktı

16 Mart 2019 Cumartesi 19:37
Beşiktaş-Göztepe maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı karşılaşmada geçen haftaya göre 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Güneş, Atiker Konyaspor karşısında savunmanın göbeğinde görev verdiği Necip Uysal ile orta sahanın sağında oynayan Jeremain Lens'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine Shinji Kagawa ile Dorukhan Toköz'ü oynattı.


- Kagawa bir maç sonra ilk 11'de


Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Kagawa, bir maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ilk 11'de oynayan Japon futbolcu, geçen haftaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak takımının galibiyet golüne imza atmıştı.

Transferinin ardından 5 maçta görev alan ve bunların sadece birinde ilk 11'de sahaya çıkan Kagawa, orta sahada hücuma dönük oynadı.

Kagawa'nın forvet arkası oynadığı Beşiktaş'ta orta sahanın solunda ise Adem Ljajic görev yaptı.


- Dorukhan Toköz'ün cezası bitti


Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında ilk 11'de yerini aldı.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan ve A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran 22 yaşındaki oyuncu, savunmaya dönük görevini sürdürmeye çalıştı.


- Medel stoperde


Beşiktaş'ta sakatlığı süren Nicolas Isimat-Mirin'in yokluğunda Göztepe karşısında savunmanın göbeğinde Domagoj Vida'nın yanında Gary Medel görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta ise Necip Uysal, stoperde şans bulmuştu.

Beşiktaş'ta Isimat-Mirin'in yanı sıra Caner Erkin de sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.


- Süper Lig'deki 2000. maçını oynadı


Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 2000. maçına çıktı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan siyah-beyazlı ekip, Göztepe karşılaşması öncesi ligde çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 1686 gol gördü.

Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda bir başka İzmir takımı Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.


- Taraftarlardan futbolculara destek


Siyah-beyazlı taraftarlar, geçen hafta protesto ettikleri futbolculara destek verdi.

Taraftarlar, geçen hafta en çok tepki gösterdikleri oyunculardan biri olan kaleci Loris Karius'u alkışlarla karşılarken, ısınmak için sahaya çıkan diğer oyunculara da aynı desteği gösterdi.

Siyah-beyazlılar, kadroların anonsu sırasında teknik direktör Şenol Güneş'in isminin söylenmesi sırasında deneyimli teknik adama yine tepki gösterdi.


- Çanakkale Zaferi unutulmadı


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Maç öncesi ayrıca Beşiktaş futbol oynayan ve Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra Sarıkamış Kafkas cephesinde ve Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı. Vodafone Park'taki skorboardda fotoğrafları yer alan bu isimler, tek tek anons edilerek anıldı.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, "Kök hücre bağışı hayat kurtarır! Öykü Arin'e umut ol" yazılı pankartla çıktı.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:37
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Notlar
  5. SÜPERLİG

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