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Beşiktaş Genk maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Genk maçının hakemi kim?

UEFA Avrupa Lig’inde maç heyecanı devam ediyor. Beşiktaş perşembe günü Belçika ekibi Genk takımıyla karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Genk karşılaşmasının Daniel Stefanski düdük çalacak.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:12
Beşiktaş Genk maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Genk maçının hakemi kim?

UEFA Avrupa Lig’inde maç heyecanı devam ediyor. Beşiktaş perşembe günü Belçika ekibi Genk takımıyla karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Genk karşılaşmasının Daniel Stefanski düdük çalacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Genk takımıyla yapacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek. İlave yardımcı hakemlikleri Bartosz Fran. UEFA Avrupa Lig’i I grubunda Sarpsborg 08 3 puanla lider durumda. Beşiktaş ise 3 puanla 3.sırada yer almakta.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:12
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