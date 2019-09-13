Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas, top kontrolü ve taktik programın yer aldığı çalışmayla sürdü. İdman, çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Burak Yılmaz özel antrenman programına devam ederken, Oğuzhan Özyakup salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek ve kampa girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.