0553 313 94 23

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

- TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele toplam 8 kulübün disipline sevk edilmesini kararlaştırdı

28 Mayıs 2019 Salı 17:32
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile MKE Ankaragücü çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi. Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho ise kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ye gönderildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in de disipline sevki kararlaştırıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 17:32
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. PFDK
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. SÜPERLİG
  7. TFF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’da yaşayan Türkler AP seçimlerinden endişeli
    1. Avrupa’da yaşayan Türkler AP..
    2. Şenol Güneş: "Bu ülkenin hem mutlu hem..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Tiyatro eğitmeni son sahnesine çıktı
    5. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe..
    6. Talihsiz adam hayatını kaybetti
    7. 100. Yıl Tabiat Parkı’nda yapılması..
    8. Şehit babası için okula kütüphane açtı
    9. PubG oyunu Mavi Balina’nın önüne geçti
    10. Gercüş’te bağ küllemesine karşı..
    11. AK Parti itiraz etmişti! YSK kararını..
    12. Yunusemre’nin evde bakım hizmetlerinde..
    13. Kahta’daki yetimler bayram öncesi..
    14. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    15. İşte Ekrem İmamoğlu’nun bilinçaltı!..
    16. S. Arabistan'dan 'misilleme' açıklaması
    17. Muğla’da Mayıs ayında karla mücadele
    18. Sivas’ta 100. yılda 100 milyon fidan..
    19. Suudi Arabistan'dan "misilleme"..
    20. Alaçam’da görsel sanatlar sergisi
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler