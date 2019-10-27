Beşiktaş Galatasaray maçı canlı takip
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı takibi...
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı takibi...
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Beşiktaş: L. Karius, E. Roco, Pedro Rebocho, D. Vida, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, J. Lens, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, Younès Belhanda, S. Nzonzi, Mario Lemina, Ryan Babel, Florin Andone, Sofiane Feghouli