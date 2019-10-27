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Spor

Beşiktaş Galatasaray maçı canlı takip

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı takibi...

2019-10-27 19:08:00 - 2019-10-27 19:12:59
Beşiktaş Galatasaray maçı canlı takip

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı takibi...

 

CANLI MAÇ SKORU: 0-0

 

 

 

Beşiktaş: L. Karius, E. Roco, Pedro Rebocho, D. Vida, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, J. Lens, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Umut Nayir

 

Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, Younès Belhanda, S. Nzonzi, Mario Lemina, Ryan Babel, Florin Andone, Sofiane Feghouli

 

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