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Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı haftada

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'inmaç programları belli oldu.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? BŞK GS maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş Galatasaray derbisi ligin 14. Haftasında oynanacak

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:22
Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı haftada

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları belli oldu.  Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? BŞK GS maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş Galatasaray derbisi ligin 14. Haftasında, 5 Mayıs 2019 Pazar günü oynanacak.

İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Galatasaray

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş – Akhisarspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir – Trabzonspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor – Antalyaspor

Ç. Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbiler:

4. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

6. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:22
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
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