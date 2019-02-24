0553 313 94 23

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 349. randevu

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide iki takım 349.

24 Şubat 2019 Pazar 13:58
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 349. randevu

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide iki takım 349. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertlerin 132’ye 124’lük üstünlüğü bulunuyor.


Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 2019 yılının ilk derbi heyecanı yaşanacak. Ligde üst sıralarda bulunan Beşiktaş ile bu sezon zor günler geçiren ve şampiyonluk yarışından uzak olan Fenerbahçe yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta karşılaşacak. İki takım tarihinde bugüne kadar 348 kez karşı karşıya geldi. 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Kanarya rakibini 132 kez mağlup ederken, Kartal ise 124 kez sahadan galip ayrıldı. 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.


Rekabette Fenerbahçe’nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis yeni başkanını seçiyor
    1. Meclis yeni başkanını seçiyor
    2. TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu..
    3. Mehmet Özhaseki: "Bütçeyi canımız gibi..
    4. Fikret Yeni’den kadınlara müjde
    5. Düzce’deki kazada anne baba öldü, 2..
    6. Ardahan’ın kurtuluşu Bursa’da coşkuyla..
    7. 10 çocuklu anne belde tarihine geçmek..
    8. Nefes kesen kurtarma
    9. Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
    10. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş din..
    11. Otomobil yoldan çıkarak savruldu: 2..
    12. Büyükşehirden Alaşehir’e 210 milyonluk..
    13. Bir dönem sona resmen erdi! Bundan..
    14. Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Kırmızı et fiyatlarında yeni dönem
    17. Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen..
    18. Bir şehirde okullar yarın için tatil..
    19. Başkan Aktaş: "Anlatacak projesi..
    20. İstanbul’dan kar manzaraları
    21. Bakan Kurum Konya’da
    22. Oturarak Voleybol Milli Takımı..
    23. AÜ’den şehit ve gazi çocukları ile..
    24. Değdi mi Prenses Hanım?
    25. Çelik, Fikret Yeni’nin seçim ofisi..
    26. "Terör örgütünü şımartmaya gelmez"
    27. Çocuklar Barış ister
    28. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Yeni yasa..
    29. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,..
    30. Çiftçilere hibe desteği müjdesi
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı