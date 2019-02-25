0553 313 94 23

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus basınında büyük yankı buldu

Fenerbahçe’nin Beşiktaş deplasmanında unutulmaz geri dönüşüyle maçın 3-3 bitmesi Rus spor basınının gündeminde büyük yankı buldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:49
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus basınında büyük yankı buldu

Fenerbahçe’nin Beşiktaş deplasmanında unutulmaz geri dönüşüyle maçın 3-3 bitmesi Rus spor basınının gündeminde büyük yankı buldu.


Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam oynanan derbi mücadelesinde ilk yarıyı Beşiktaş’a karşı 3-0 geride kapatan Fenerbahçe, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Hafta içi Zenit’e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi’nden elenen sarı-lacivertli ekibin geri dönüşü Rus basınında geniş yer buldu. Rusya liginin yayıncı kuruluşu Match TV maç ile ilgili, “Zenit’e Avrupa Ligi’nde yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında maçı 3-0’dan 3-3’e getirdi” ifadelerini kullandı. Haberin devamında Fenerbahçe’nin ilk yarı sonunda soyunma odasına 3-0 yenik girdiğini ikinci yarı ise muhteşem bir oyunla Beşiktaş deplasmanından yenilmeden çıktığını ifade etti. Rus spor gazetesi Çempionat ise “Fenerbahçe 12 dakikada geri döndü” başlığını kullanarak ilk yarıda 3-0 geriye düşen Fenerbahçe’nin ikinci yarının ilk 12 dakikalık kısmında muhteşem bir geri dönüşe imza attığını yazdı. Rus Sportbox ise, “Zenit yorgunu Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında tarihi bir geri dönüş yaşadı” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıyer'de yol çöktü
    1. Sarıyer'de yol çöktü
    2. NATO’nun “Dynamic Manta 2019”..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2019
    4. Abou Diaby futbolu bıraktı
    5. "Rahmet Kapısı Müslümanlarındır"
    6. Bakan Kasapoğlu'ndan derbi yorumu
    7. FETÖ'nün TSK yapılanmasında 166..
    8. ABD Orta Amerikalı göçmenleri..
    9. Junker’i konuşma yaparken eşi aradı
    10. Tarihte bugün (26 Şubat) ne oldu | 26..
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    12. Memleketine giden sahibinin dükkana..
    13. 3. Süreyya Operası Ulusal Beste..
    14. İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti
    15. Skrtel tribünden atılan tesbihi geri..
    16. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus..
    17. Fenerbahçe’den aynı tarife
    18. "İngiltere'nin Hizbullah kararı..
    19. Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim..
    20. Fenerbahçe derbide pes etmedi
    21. "Türkiye'yi örnek alıyoruz"
    22. GÜNCELLEME - İran Dışişleri Bakanı..
    23. Eylül Yağlıkara cinayetine dava
    24. Karar verildi! 166 muvazzaf asker..
    25. Üvey kızına işkence eden Suriyeli baba..
    26. PKK’lılardan Avrupa Konseyine saldırı:..
    27. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    28. Trenin altında parçalara ayrılan..
    29. Turgut Altınok'tan '31 Mart' uyarısı:..
    30. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa..
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    By Kemal'i ifşa ettiler! "Amerikan projesi"
    By Kemal'i ifşa ettiler! "Amerikan projesi"